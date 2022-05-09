سعر الدولار يصعد لأعلى مستوياته في عقدين

المصدر: لندن - رويترز

ارتفع سعر الدولار الأميركي إلى أعلى مستوياته في 20 عاما اليوم الاثنين إذ عزز مزيج من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وعمليات الإغلاق في الصين جاذبية الدولار كملاذ آمن.

ومقابل سلة من العملات الرئيسية، تجاوز مؤشر الدولار 104.19 للمرة الأولى منذ يوليو 2002 مواصلا ارتفاعه بنسبة تسعة بالمئة هذا العام.

كان ارتفاع الدولار مدعوما بصعود لا هوادة فيه لعوائد سندات الخزانة الأميركية. واليوم الإثنين، بلغت العائدات على السندات القياسية لأجل عشر سنوات 3.18 بالمئة للمرة الأولى منذ نوفمبر 2018. وارتفعت إلى المثلين خلال الشهرين الماضيين.

وسرعة دورة رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة الأميركية أعلى بكثير مقارنة بنظيريه، بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي.

وتتوقع أسواق المال أن ترفع الولايات المتحدة أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس أخرى خلال الفترة المتبقية من العام، مما يرفع أسعار الفائدة القياسية إلى ما يقرب من 3 بالمئة.

وتراجع الدولار الأسترالي الحساس للنمو واحدا بالمئة إلى 0.6999 دولار، وهو أدنى مستوى منذ فبراير . وبلغ الجنيه الإسترليني والدولار النيوزيلندي أدنى مستوياتهما في 22 شهرا، في حين لم يسجل اليورو والين ارتفاعا يذكر عن منخفضات كبيرة بلغاها في الآونة الأخيرة.

وتراجعت العملات المشفرة متأثرة بالاندفاع بعيدا عن الأصول الخطرة، وكانت بتكوين قريبة من أدنى مستوياتها لهذا العام عند 33500 دولار بينما سجلت عملة إيثر، التي هبطت أربعة بالمئة أمس الأحد، 2440 دولارا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news