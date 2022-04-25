«المركزي الكويتي» يكشف السرية المصرفية عن شركتين و12 مواطناً

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قرر بنك الكويت المركزي كشف السرية المصرفية عن حسابات شركة تعمل في مجال المعدات البحرية، وكذلك عن 7 كويتيين عن فترة تمتد لـ8 سنوات.

وبينت المصادر بحسب صحيفة «الرأي» أن طلب «المركزي» في هذا الخصوص جاء بناء على طلب نيابة الأموال العامة ومكافحة غسل الأموال، حيث أفادت المصارف بضرورة تزويد النيابة بجميع المعلومات المطلوبة عن حسابات الشركة، والأشخاص الـ7 وذلك عن الفترة الممتدة من 1 يناير 2014 حتى 1 يناير 2021.

ولم توضح المصادر أسباب طلب النيابة كشف السرية المصرفية عن الحسابات المستهدفة، إلا أنها لفتت إلى أن القرار مرتبط بقضية حصر أموال.

على صعيد متصل، طُلب من البنوك كشف السرية المصرفية عن شركة تعمل بنشاط التجارة الدولية، إضافة إلى 5 مواطنين عن فترة تمتد لـ10 سنوات، فيما رجحت المصادر أن تكون جميع الأسماء المطلوب الكشف عن بيانات حساباتها ذات صلة بالشركة المرتبطة معها في القضية نفسها.

وذكرت أن الفترة التي سيشملها كشف السرية المصرفية عن الشركة والمواطنين الـ5 تمتد من 1 يناير 2012 حتى 1 يناير 2021.

وأكد «المركزي» ضمن تعميمه على ضرورة إسراع البنوك في توفير البيانات المطلوبة.

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