مصر توقع اتفاقية مع إسرائيل

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية أنه تم توقيع اتفاقية تسهيل نفاذ السلع بين مصر وإسرائيل.

ووفقاً لموقع "صدى البلد" المصري، أوضحت الوزارة أن التوقيع تم بحضور وزيرة التخطيط هالة السعيد ووزيرة الصناعة نيفين جامع مع وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية اورنا بارييفاي، حيث تناول اللقاء، التباحث حول سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، فى إطار البروتوكول المشترك الخاص بالمناطق الصناعية المؤهلة "الكويز" بهدف زيادة القدرات التصديرية خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ضوء السعي للتغلب على تداعيات الظروف العالمية الحالية.

كما تم خلال المناقشات، تناول أطر التعاون المشترك بين البلدين لتفعيل الإمكانات التجارية والاستثمارية البينية التي يتمتع بها الجانبين، بما ينعكس على زيادة معدلات النمو الاقتصادي بما فى ذلك الاستثمار الأمثل لحجم ونطاق اتفاقية "الكويز" وتسهيل نفاذ صادرات عدد من السلع بين البلدين، من خلال الاتفاق على بلورة إجراءات محددة بالتبادل في هذا الإطار.

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