إقبال واسع على شراء الشهادات بفائدة 18% في مصر

المصدر: القاهرة - متابعات

أعلن رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، هشام عكاشة، أن حصيلة طرح شهادة الإدخار ذات عائد 18% بلغت 8 مليارات جنيه مصري في اليوم الأول لطرحها أمس الاثنين.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن رئيس البنك الأهلي المصري قوله إن 30 ألف عميل نفذوا عمليات الشراء، موضحاً أن نسبة 65% من العملاء نفذوا الشراء عبر خدمتي "الأهلي نت" و"الأهلى موبايل".

وأكد رئيس البنك الأهلي المصري، أن حصيلة شركة الأهلي للصرافة من بيع المواطنين للعملات الأجنبية والعربية زادت بأكثر من 50%.

وبلغ سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي اليوم الثلاثاء 18.45 جنيهاً للشراء و18.55 جنيهاً للبيع، بحسب بيانات رفينيتيف، وذلك انخفاضا من حوالي 18.27 في وقت متأخر من أمس الاثنين.

وسمحت مصر أمس الاثنين بانخفاض قيمة عملتها من 15.7 جنيه للدولار، وهو السعر الذي كان يجري التداول به منذ نوفمبر 2020. وذلك بعدما ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة 100 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ للجنة السياسة النقدية في وقت سابق اليوم.

وأعلن بنك مصر، والبنك الأهلي، أمس، طرح شهادات إدخار بعائد سنوي 18 بالمئة، ولاقت الشهادات إقبالاً كثيراً من المودعين.

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