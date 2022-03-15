"آبل" تضم نظام الدفع "مير" إلى إمكانية الدفع على Apple ID

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قامت شركة "آبل" بإضافة البطاقات المصرفية الروسية "مير" كطريقة دفع محتملة لحسابات Apple ID.

جاء ذلك على الموقع الرسمي للشركة:

"يسرد الموقع الآن طرق دفع Apple ID على النحو التالي: Apple Pay، ومعظم بطاقات الائتمان والخصم، وفاتورة الهاتف المحمول من خلال شركات النقل المدعومة، ورصيد حساب Apple ID من استرداد بطاقات هدايا App Store و iTunes أو إيداع الأموال وبطاقة الدفع (مير)".

وبسؤال الشركة، وردت المعلومات بأن شركة Re Store كانت قد أغلقت أبوابها ليوم واحد، والآن تعمل بشكل طبيعي.

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