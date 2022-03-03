المصدر: إعداد: سامح عوض الله

معدل الفائدة هو مبلغ يفرضه المقرض على المقترض، بنسبة مئوية على أساس سنوي، كرسوم يتحملها المقترض مقابل استخدام القرض.

ويمكن أن تشمل الأصول المقترضة: النقد، السلع الاستهلاكية، المركبات، والممتلكات. وتنطبق أسعار الفائدة على معظم معاملات الإقراض أو الاقتراض. فالأفراد يقترضون المال لشراء منازل، أو إطلاق أعمال تجارية، أو دفع رسوم جامعية. في ما تحصل الشركات على قروض لتمويل مشروعات رأسمالية. ويتم سداد الأموال المقترضة إما بمبلغ إجمالي في تاريخ محدد مسبقاً، أو على أقساط دورية. ومعدل الفائدة هو كلفة الديون للمقترض، ومعدّل العائد للمُقرض.

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