ارتفاع غير متوقع لطلبات إعانة البطالة الجديدة في أميركا

المصدر: واشنطن - د ب أ

أظهر تقرير نشرته وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة الجديدة سجلت ارتفاعا بصورة غير متوقعة في الأسبوع الذي انتهى في الثاني عشر من فبراير.

وأظهر التقرير أن عدد طلبات إعانة البطالة الجديدة ارتفع إلى 248 ألفا، بارتفاع بـ 23 ألفا عن البيانات المعدلة للأسبوع السابق الذي شهد تسجيل 225 ألف طلب إعانة بطالة.

وقد فاجأ هذا الارتفاع الخبراء الاقتصاديين، الذين كانوا يتوقعون تراجع عدد الطلبات الجديدة إلى 219 ألفا مقابل الـ 223 ألفا التي كان جرى الإعلان عنها في البداية للأسبوع السابق.

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