«بيتكوين» ترتفع فوق 40 ألف دولار لأول مرة منذ اكتوبر

المصدر: مدحت السويفي - دبي

استعادت عملة بيتكوين المشفرة مستواها فوق 40 ألف دولار، حيث أظهر المستثمرون علامات على تجدد الرغبة في المخاطرة بعد أسبوع متقلب عبر الأسواق المالية.

وقفزت أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية بنسبة 9.4% لتصل إلى 40426 دولارا، وهذه أعلى نسبة أرتفاع منذ 15 أكتوبر / تشرين الأول، بينما لم تتجاوز العملة 40 ألف دولار منذ أكثر من أسبوعين.

وارتفعت عملة الأثير بنسبة تصل إلى 11%، كما صعدت أغلب العملات بقوة والعديد منها بنحو 10%، حيث بدأت العملات المشفرة الكبرى في الارتفاع فجأة بعد أن عززت الأرباح القوية من أمازون الثقة في أسهم التكنولوجيا، والتي تتبعها الرموز الرقمية إلى حد كبير خلال الأشهر الماضية.

كانت العملات المشفرة الكبيرة عالقة إلى حد كبير في نطاق خلال الأسبوعين الماضيين، بعد أن تعرضت لانخفاضات واسعة النطاق في يناير

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news