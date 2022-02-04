جو بايدن يعلن «عودة أمريكا للعمل»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أشاد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، بالبيانات الحكومية التي تظهر توظيفا قويا بشكل مفاجئ ‏في شهر ينايرالماضي، حتى في الوقت الذي تكافح فيه بلاده تصاعدا كبيرا في حالات ‏الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد.‏

وقال بايدن في مؤتمر صحافي: «لقد عادت أمريكا للعمل»، بعدما أشار إلى أن وزارة العمل الأمريكية قالت إن الشركات أضافت 467 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، على عكس التوقعات بالتوظيف الضعيف أو حتى السلبي.

وشجّع بايدن في كلمته «المرونة والعزيمة غير العادية» للعمال الأمريكيين.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة اليوم الجمعة التوظيف في الصناعات الرئيسية، وتم تعديل مكاسب التوظيف الإجمالية لعام 2021 للأعلى، فضلا عن دخول المزيد من الأشخاص إلى القوى العاملة، ما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة قليلا إلى 4%.

وكان التقرير مفاجأة سارة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي كافح للدفاع عن سياساته الاقتصادية مع انخفاض معدلات الرضا عن أدائه.

وقال إن الأرقام الواردة من وزارة العمل الأمريكية «لم تحدث في أمريكا قط»، مشيرا إلى رسم بياني يوضح نمو التوظيف إلى جانب سجلات 6 رؤساء سابقين.

وتوقع العديد من خبراء الاقتصاد أن تظهر بيانات وزارة العمل إما ضعف التوظيف أو ربما تقلص التوظيف، وذلك لأن أمريكا كانت تتغلب على زيادة هائلة في إصابات (كوفيد-19) في شهر يناير الماضي، خلال وقت إجراء المسح.

ومن المرجح أن يعزز التقرير الإيجابي غير المتوقع اعتقاد الاحتياطي الفيدرالي بأن الاقتصاد الأمريكي يتمتع بصحة كافية، لرفع سعر الفائدة من الصفر.

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