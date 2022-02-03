«فيتش» تمنح «صندوق الاستثمارات العامة السعودي» تصنيف (A)

المصدر: دبي ــ رويترز

منحت وكالة «فيتش ريتنجز» العالمية، تصنيفاً ائتمانياً عند (A) لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، بما يتماشى مع التصنيف السيادي، وهو ما يعطي دعماً قوياً لصندوق الثروة السيادي ودوره الرئيسي في قيادة مسعى التنويع الاقتصادي للمملكة.

وقالت «فيتش» إنها تتوقع أن يطرق «صندوق الاستثمارات العامة»، بشكل تدريجي، أسواق الدين الدولية، بينما يستمر في الاستفادة من تدفقات رأسمالية مستقرة من الحكومة أثناء مرحلة النمو لعملياته.

ويدير «صندوق الاستثمارات العامة» أصولاً تصل قيمتها إلى نحو 480 مليار دولار، وهو الجهاز الرئيسي لتعزيز الاستثمارات السعودية في الداخل والخارج.

وقالت فيتش إن إجمالي أصول «صندوق الاستثمارات العامة» في نهاية 2021 كان يعادل 57% من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية.

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