إيلون ماسك يتعهد بالترويج التلفزيوني لـ"ماكدونالدز"... ولكن بشرط الترويج لـ "الكلب"

المصدر: مدحت السويفي – دبي

أعرب رجل الأعمال الأمريكي، صاحب شركة "تيسلا" للسيارات، إيلون ماسك، اليوم، عبر حسابه الشخصي على تويتر، عن استعداده للترويج شخصيًا لـ"ماكدونالدز"، ولكن بشرط غريب.

وكتب أغنى رجل في العالم، وصاحب شركة "سبيس إكس" للفضاء، أنه "سيتناول وجبة شعبية من سلسلة المطاعم العالمية "ماكدونالدز" هابي ميل، وعلى التلفاز(على الهواء)، بشرط أن تقبل الأخيرة بالدفع عن طريق العملة الرقمية دوجكوين".

يأتي ذلك بعد أن شهدت العملة الرقمية "دوجكوين" ارتفاعا في قيمتها السوقية، بعد تغريدة من الملياردير إيلون ماسك، ‏بشأنها.‏

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