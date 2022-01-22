أكبر هبوط للعملات الرقمية في 6 أشهر و"البيتكوين" تحت 35 ألف دولار

المصدر: أمل المنشاوي :أبوظبي

سجل سوق العملات الرقمية أقوى تراجع له خلال ستة أشهر الماضية تأثرا بعدد من الأسباب السياسية والاقتصادية التي تشهدها الأسواق العالمية من بينها تناقل أخبار عن تصفية عدد كبير من المحافظ التي تستثمر في البيتكوين بقيمة 700 مليون دولار ، ونية بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة للسيطرة على مستويات التضخم المرتفعة بجانب عدد من القيود التنظيمية التي تنوى دول في أوربا وأسيا فرضها على عمليات التعدين والتداول .



وسجلت عملة بيتكوين أدنى سعر لها اليوم السبت مقتربة من 35 ألف دولار فيما سجلت الايثريوم 2.4 ألف دولار .

ولم تسلم باقي العملات المدرجة على معظم المنصات من موجة الهبوط اذ تراجعت غالبيتها بنسبة تراوح ما بين 15 إلى 30 % .

وسجلت مستويات السيولة بسوق العملات الرقمية تراجعا واضحا خلال تعاملات اليوم .

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