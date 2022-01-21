النفط يتراجع عن أعلى مستوى منذ 2014

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

هبطت أسعار النفط أمس، مع جني المستثمرين للأرباح، في أعقاب زيادة الأسعار على مدى شهر، لكن زيادة الطلب وتعطيلات قصيرة الأجل للإمدادات، دعمت الأسعار قرب أعلى مستوياتها منذ أواخر عام 2014.

وانخفضت العقود الآجلة لـ«خام برنت» 49 سنتاً بما يعادل 0.6% إلى 87.95 دولاراً للبرميل، وذلك بعد أن هبطت بما يزيد على دولار في وقت سابق.

وكان خام القياس الأوروبي صعد إلى 89.17 دولاراً للبرميل أول من أمس الأربعاء، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2014.

بدورها، تراجعت العقود الآجلة لـ«خام غرب تكساس الوسيط الأميركي»، لتسليم فبراير، ستة سنتات أو 0.1% إلى 86.90 دولاراً للبرميل، بعد انخفاضها بنحو دولار في وقت سابق. وصعد الخام إلى ما يصل إلى 87.91 دولاراً أول من أمس الأربعاء، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2014.

وقال محللون في بنك «إيه.إن.زد» في مذكرة: «ذكرت وكالة الطاقة الدولية أن الطلب العالمي على النفط في طريقه للوصول إلى مستويات ما قبل الجائحة».

وارتفع «خام برنت» بحدة بعد تقارير عن تعطل خط أنابيب رئيس يمتد من العراق إلى تركيا بسبب انفجار.

وفي الوقت نفسه، حشدت روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، قواتها قرب الحدود الأوكرانية، ما أثار مخاوف من احتمال حدوث غزو، وما قد يعقبه من غموض بشأن الإمدادات.

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