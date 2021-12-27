16% من سكان الولايات المتحدة يمتلكون عملات مشفرة

المصدر: سامح عوض الله ـــ دبي

كشف تقرير حديث لموقع «كريبتو دوت كوم» أن 16% من سكان الولايات المتحدة يمتلكون أو يحتفظون بعملات مشفرة.

وذكر التقرير أن نسبة الأميركيين الذين يمتلكون أو يحتفظون بعملات مشفرة في عام 2015، بلغت نحو 1% فقط من السكان، لكن هذا العدد تضاعف مرات عدة، لافتاً أن عدد الأشخاص الذين يمتلكون العملات المشفرة على مستوى العالم بلغ نحو 220 مليون شخص خلال العام 2021.



أسعار متقلبة

وأوضح التقرير أن أسعار العملات المشفرة ظلت متقلبة كما كانت دائماً، إلا أنه ومنذ يناير إلى أبريل 2021، تضاعف سعر عملة «بيتكوين»، ثم انخفض مرة أخرى خلال الفترة من أبريل إلى يوليو 2021 بأكثر من 50%. لكنه عاد وتضاعف مرة أخرى بعد بضعة أشهر، مسجلاً رقماً قياسياً يقارب 70 ألف دولار في نوفمبر 2021.

وأضاف أنه يتم تداول عملة «بيتكوين» حالياً عند سعر 50 ألف دولار، ولا تزال مرتفعة بنسبة 70% تقريباً عن سعرها البالغ 29 ألف دولار تقريباً في بداية العام 2021.



أفضل عام

وبحسب التقرير، فقد ارتفعت العملة الرقمية في عام 2020 بأكثر من 300%. ومع ذلك، كان عام 2021 إلى حد بعيد أفضل عام للعملة المشفرة، إذ تضاعفت القيمة الإجمالية للعملات المشفرة بأكثر من ثلاثة أضعاف في ذروتها خلال العام الجاري، وارتفعت إلى 2.98 تريليون دولار من أقل من 1 تريليون دولار في يناير 2021، لكنها انخفضت إلى 2.4 تريليون دولار أخيراً.



اهتمام المستثمرين



وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال»، التي نشرت التقرير إن 2021 كان عاماً آخر مجنوناً في عالم التشفير، إذ قرر الملايين من المستثمرين الجدد تجربة العملات المشفرة، كما أدى استخدامان جديدان بارزان لتقنية التشفير إلى زيادة الاهتمام بالعملات المشفرة.

وأوضحت أن الاستخدام الأول كان «NFTs»، أو الرموز غير قابلة للاستبدال، وهي رموز رقمية مثل «بيتكوين» لكنها مختلفة من حيث أن كل واحدة فريدة من نوعها.

وكشفت أن إجمالي مبيعات «NFTs» أخيراً بلغ نحو 14.1 مليار دولار خلال العام 2020، ارتفاعاً من 65 مليون دولار فقط في العام السابق عليه.



«التمويل اللامركزي»

وذكرت الصحيفة أن الاستخدام الثاني كان الاستخدام الشائع الآخر المسمى بـ«التمويل اللامركزي» أو «DeFi»، وهو عبارة عامة شاملة لما هو في الأساس خدمات مصرفية، وبشكل أساسي «اقتراض» أو إقراض العملات المشفرة، والتي يتم تقديمها على المنصات القائمة على «بلوك تشين»، إذ ارتفع المبلغ الإجمالي للأموال على منصات DeFi إلى 259 مليار دولار من 19 مليار دولار في بداية العام 2021.



وتابع تقرير الصحيفة أن هذان الاستخدامان منحا دفعة كبيرة لشبكة «إيثيريم» التي تعمل كإصدار مفتوح لمنصة تطبيقات مثل «أندرويد» أو «أي أو إس»، حيث عالجت الشبكة أكثر من تريليوني دولار من المعاملات في كل ربع من عام 2021، وهو ثلاثة أضعاف المبلغ في الربع الأخير من عام 2020.

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