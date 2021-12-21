الليرة التركية تتعافى أمام الدولار

المصدر: اسطنبول - د ب ا

تعافت الليرة التركية من المستويات المنخفضة القياسية التي سجلتها وبلغت نحو 18 ليرة لتصل إلى أقل من 13 ليرة أمام الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات، وذلك عقب الإعلان عن إجراءات لتعزيز العملة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن، أمس، مجموعة من الإجراءات بما في ذلك طرح برنامج جديد لحماية المدخرات من تقلبات العملة التركية، وقال إن الحكومة التركية ستطرح أداة جديدة تتيح للمتعاملين الحصول على عائدات على غرار عائدات تداول العملات الأجنبية.

وقالت وزارة المالية التركية اليوم إن المستثمرين الأفراد سوف يتمكنون من الحصول على فائدة البنك كحد أدنى على مدخراتهم بالليرة، التي يتراوح أجلها ما بين 3 إلى 12 شهراً.

وأضافت الوزارة أن أي بنك يمكنه الانضمام لهذا المخطط، مضيفة أنه سيتم تعويض المودعين في حال كان التغير في سعر الصرف أعلى من معدل الفائدة في ذلك الوقت.

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