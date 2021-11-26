وراء الاقتصاد.. بايدن يرشّح شالاندا يونغ مديراً للميزانية

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس جو بايدن، سيرشح شالاندا يونغ، مديراً لمكتب الإدارة والميزانية، التي إذا تم تعيينها كمديرة للميزانية من قبل مجلس الشيوخ، فستكون أول امرأة «سوداء» تدير هذا المكتب.

وقالت صحيفة «واشنطن بوست»، إن بايدن سحب اختياره الأصلي لقيادة المكتب من نيرا تاندين، في مارس الماضي، وسط انتقادات من أعضاء مجلس الشيوخ بشأن تعليقاتها السابقة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتم تعيين تاندين في وقت لاحق مستشارة أولى للرئيس بايدن، كما عُينت أخيراً سكرتيرة للموظفين في البيت الأبيض، وهو دور كبير مؤثر.

وأفاد البيت الأبيض، بأن بايدن سيرشح أيضاً، ناني كولوريتي، لمنصب نائب مدير المكتب، والتي تشغل حالياً منصب نائب الرئيس الأول للاستراتيجيات المالية والتجارية في المعهد الحضري، وعملت سابقاً في إدارة الرئيس باراك أوباما.

ويعد مكتب الإدارة والميزانية، ذراع البيت الأبيض المكلفة بصياغة طلبات ميزانية الرئيس للكونغرس، وتحليل اللوائح المقترحة.

ويقوم مكتب الإدارة والميزانية بمهام الإشراف على تنفيذ رؤية الرئيس من خلال السلطة التنفيذية.

وقبل انضمامها إلى الإدارة، كانت يونغ مديرة موظفي لجنة الاعتمادات في مجلس النواب، حيث تتمتع بعلاقات قوية مع النواب من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وكان لها دور رئيس في المساعدة بالوصول إلى حل وسط في يناير 2019 أنهى أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية.

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