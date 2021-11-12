اقتصاد العالم..مصطلح في العناوين.. «العملة المستقرة»

المصدر: إعداد ■ سامح عوض الله

تعرف «العملة المستقرة»، بأنها فئة من العملات المشفرة التي تحاول الوصول إلى استقرار أسعارها مدعومة بأصل احتياطي. واكتسبت «العملات المستقرة» قوة جذب، لأنها تقدم المعالجة الفورية والأمان أو الخصوصية للمدفوعات. وعلى الرغم من أن «بيتكوين» لاتزال العملة المشفرة الأكثر شيوعاً، إلا أنها تميل إلى المعاناة من التقلبات العالية في تقييماتها، والتي تجعلها غير مناسبة للاستخدام اليومي، حيث يجب أن تعمل العملة كوسيط للتبادل وسبيل لتخزين القيمة. يشار إلى أن الكثير من المصارف المركزية حول العالم، تتجه لربط عملتها الوطنية بإحدى العملات الرقمية المستقرة لمواكبة التطور في عالم المدفوعات باستخدام العهد الجديد من الإنترنت، وهي تقنية الـ«بلوك تشين».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news