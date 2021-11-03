«فايزر» تتوقع بلوغ مبيعاتها من لقاح «كوفيد» 36 مليار دولار في 2021

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

رفعت مجموعة فايزر الأميركية للأدوية مجدداً، ، توقعات مبيعاتها السنوية من لقاحها المضاد لكوفيد-19، مدعومة بالتوصيات القاضية بإعطاء جرعة ثالثة في بعض البلدان والتراخيص المرتقبة لنسخة الأطفال.

وتوقعت شركة فايزر في بداية العام مبيعات بـ15 مليار دولار، ثم رفعت الرقم إلى 26 مليارا في مايو ثم 33,5 مليار في يوليو

وقال المدير المالي فرانك داميليو خلال مؤتمر عبر الهاتف إنه على الرغم من أن لدى المجموعة «القدرة على إنتاج 4 مليارات جرعة عام 2022»، فإنها تتوقع حاليًا توزيع 1,7 مليار جرعة العام المقبل مقابل 29 مليار دولار. وشدد مع ذلك على أنه سيتم تحديث التوقعات بناءً على الطلبات مؤكداً أن ستبقى المبيعات من اللقاحات مصدرا مهماً للإيرادات بعد عام 2022.

وقال ألبرت بورلا رئيس مجلس ادارة شركة فايزر أن فايزر وبايونتيك اللتين تتقاسمان الأرباح أنتجتا حتى الآن 2,6 مليار جرعة. وأشار إلى أن التخطيط جارٍ لانتاج ما مجموعه 3 مليارات جرعة هذا العام من بينها ما لا يقل عن مليار جرعة مخصصة للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

ولا تزال المجموعة متفوقة على منافسيها بعد أن ارتفعت حصة لقاحها في السوق في الولايات المتحدة من 56% في أبريل (نيسان) إلى 74% في نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، وفي الاتحاد الأوروبي من 70% إلى 80%.

وأضاف بورلا أن هذا التقدم مرتبط بشكل أساسي بحقيقة أن «كوميرناتي» هو أول لقاح مضاد لكوفيد يحصل على تصريح طارئ لجرعة ثالثة و«أن بعض الدول تفضل لقاحنا بجرعتين للأصغر سناً».

في نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، سمحت إدارة الدواء والغذاء الأميركية بتلقيح الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا بلقاح «كوميرناتي».

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