البنك المركزي السعودي: لا توجه لإلغاء العملة الورقية

المصدر: د ب ا

كشف البنك المركزي السعودي «ساما» اليوم السبت عن أنه لا يوجد توجه لإلغاء العملة الورقية، مشيرا إلى أن العملة الورقية تكتسب قوة إبرائية ملزمة قانونيًّا لسداد الديون والوفاء بالالتزامات.

وقال البنك، حسب صحيفة «الاقتصادية» في عددها الصادر اليوم، إنه قد عمل على تنفيذ إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي المتعلقة بالتوجه نحو مجتمع أقل اعتمادا على النقد، وذلك من خلال استهداف رفع نسبة عمليات المدفوعات الإلكترونية إلى 70 % من إجمالي عمليات الدفع في 2030.

ولفت إلى أنه يعمل حاليا على دراسة وتجربة عدد من التقنيات الناشئة المتعلقة بالقطاع المالي من عدة جوانب، وآلية الاستفادة من هذه التقنيات، وتحليل مخاطرها المحتملة، وإيجاد الأطر المناسبة لإدارتها قبل اتخاذ أي قرار بشأنها.

وأوضح أن العملات الرقمية للبنوك المركزية تعتمد غالبًا على استخدام تقنيتي السجلات الموزعة وسلسلة الكتل، وذلك للاستفادة من عدة مزايا وخصائص تقدمها هاتان التقنيتان، مُشيرا إلى أنه من أوائل البنوك المركزية على مستوى دول مجموعة العشرين في تجربة هاتين التقنيتين عبر مشروع العملة الرقمية «عابر».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news