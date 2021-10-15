احتياطي روسيا من الذهب والعملات يرتفع إلى 618.2 مليار دولار

المصدر: موسكو - وام

ارتفع احتياطي روسيا الدولي من الذهب والعملات الأجنبية متجاوزا 618.2 مليار دولار وفقا لبيانات البنك المركزي الروسي.

وحسب بيانات البنك فإن احتياطيات روسيا الدولية، التي تضم ذهبا ونقدا أجنبيا حققت رقما قياسيا وبلغت في تاريخ 1 سبتمبر الجاري مستوى 618.2 مليار دولار، مقابل 601.003 مليار دولار سجلتها قبل شهر في 1 أغسطس 2021، بزيادة مقدارها 17.180 مليار دولار خلال شهر واحد.

وقبل ذلك سجلت احتياطيات روسيا الدولية ارتفاعا إلى مستويات تاريخية في الفترة من 20 إلى 27 أغسطس الماضي بنسبة 3.4 بالمئة، محققة زيادة قدرها 20 مليار دولار خلال أسبوع لتصل الى 615.6 مليار دولار، كما زادت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة حصة الذهب في الاحتياطي الروسي من 7.8% في بداية عام 2014 إلى 23.3% في نهاية عام 2020.

ويتألف احتياطي روسيا الدولي من الذهب، والنقد الأجنبي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي في صندوق النقد الدولي وهو عبارة عن أصول أجنبية عالية السيولة موجودة لدى المصرف المركزي والحكومة الروسية.

وتعد روسيا الآن إحدى الدول الخمس الرائدة من حيث الاحتياطيات الدولية، وتحتل المرتبة الخامسة بعد الصين واليابان وسويسرا والهند.

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