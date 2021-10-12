الدولار الأمريكي يسجل أعلى مستوى في عام

المصدر: نيويورك - رويترز

ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في عام اليوم الثلاثاء بفعل توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سيعلن عن تخفيف برنامجه الضخم لمشتريات السندات الشهر القادم في حين دفع القلق بشأن زيادات حادة في أسعار الطاقة المستثمرين إلى التماس الأمان في العملة الخضراء.

وقفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين إلى أعلى مستوى في أكثر من 18 شهرا مع قيام المستثمرين ببيع الدين الأمريكي متوقعين أن صعود أسعار الطاقة سيغذي التضخم ويزيد الضغوط على مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لاتخاذ إجراء في وموعد أقرب مما هو متوقع.

ويترقب المستثمرون بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة التي ستصدر يوم الأربعاء وأرقام مبيعات التجزئة يوم الجمعة لمزيد من القرائن فيما يتعلق بالموعد الذي قد يبدأ فيه البنك المركزي الأمريكي تقليص إجراءاته التحفيزية.

وقفز مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، إلى 94.557 وهو أعلى مستوى له منذ 25 سبتمبر 2020 .

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