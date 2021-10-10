بريطانيا تواجه نقصا في أعداد الطيارين

المصدر: لندن - د ب أ

تواجه المملكة المتحدة نقصا في أعداد الطيارين، مما قد يعرقل إعادة فتح قطاع السفر، وذلك بعد أن أقدم المئات من الطيارين على التقاعد المبكر أو قاموا بتغيير وظائفهم خلال جائحة كورونا، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة ذا تليغراف البريطانية.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الصحيفة القول إنه يعتقد أن عدد الطيارين الذين تقاعدوا خلال جائحة كورونا ضعف المستويات المعتادة.

وأضاف التقرير أنه يعتقد أن «المئات» سعوا للتقاعد المبكر.

ويخشى الوزراء البريطانيون أن يلحق عدم كفاية عدد الطيارين الضرر بعملية عودة قطاع السفر لمستويات ما قبل الجائحة.

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