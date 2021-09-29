شركة طيران عربية تعود إلى سوريا

المصدر: متابعة- موقع الامارات اليوم

أعلن بيان صدر عن الاجتماعات الوزارية الأردنية السورية، عن عودة الملكية الأردنية لتسيير رحلاتها لنقل الركاب بين الأردن وسوريا اعتبارا من الثالث من أكتوبر المقبل.

وقال البيان إنه تم بحث أوضاع الشركة الأردنية السورية للنقل لغايات إيجاد حلول للمشاكل التي تواجهها، كما تم بحث سبل انسياب السلع وتسهيل حركة الشحن ونقل البضائع والركاب بين البلدين ودراسة الرسوم المقررة على الشاحنات.

وأكدت وكالة "عمون" أن الملكية الأردنية ستستأنف رحلات نقل الركاب إلى العاصمة السورية دمشق ابتداء من الشهر المقبل.

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