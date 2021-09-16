سلسلة متاجر ماركس اند سبنسر تغلق 11 فرعا لها في فرنسا

المصدر: لندن - د ب أ

أعلنت سلسلة متاجر ماركس اند سبنسر البريطانية للتجزئة إغلاق 11 من فرعا من فروعها في فرنسا، بعدما واجهت صعوبات في توفير الإمدادات عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الشركة ومقرها لندن القول اليوم، إن "عملية التصدير الطويلة والمعقدة" بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي صعبت من عملية إمداد المتاجر من المملكة المتحدة.

ومن المقرر إغلاق المتاجر بحلول نهاية هذا العام.

وقال بول فريستون مدير الأعمال الدولية بالشركة" ماركس اند سبنسر طالما كان لها تاريخ طويل من خدمة العملاء في فرنسا، وقرار إغلاق المتاجر لم يتم اتخاذه بصورة سهلة".

من المقرر الإبقاء على تسع فروع لماركس اند سبنسر تديرها شركة لاجاردير اس ايه في المطارات ومحطات القطار في فرنسا.

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