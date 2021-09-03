«الياه سات» تستعد لإطلاق «الثريا 4-NGS» في النصف الثاني من 2023

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات)، المتخصصة في مجال تشغيل الأقمار الاصطناعية، عن اختيار مجموعة «جي إم في» الإسبانية، لتوفير أنظمة التحكم للقمر الاصطناعي من الجيل التالي «الثريا 4-NGS». وتخطط «الياه سات» لإطلاق القمر الجديد في النصف الثاني من عام 2023، على أن يبدأ تشغيله في عام 2024. وأكدت «الياه سات» أن الشراكة الجديدة محطة مهمة في مسيرتها، إذ تواصل الاستعداد لإطلاق قمرها الاصطناعي من الجيل التالي، والذي يشكل واحداً من الأسس الاستراتيجية للنمو في الشركة، كما يدل على التزامها بتوفير خدمات اتصالات فضائية متنقلة آمنة وموثوقة.

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون التقنية في «الياه سات»، عدنان المهيري: «نتخذ خطوة مهمةً في إطار استعداداتنا لإطلاق القمر (الثريا 4– NGS)، الجيل التالي من أقمار (الياه سات) الاصطناعية»، مؤكداً أن عمليات إنشاء القمر الاصطناعي تسير وفقاً للجدول الزمني الموضوع لها، وذلك بعد إتمام مرحلة المراجعة الأولية للتصميم بنجاح في يونيو الماضي. وتوقع أن يتم إطلاق القمر الجديد في النصف الثاني من عام 2023، على أن يبدأ تشغيله في عام 2024.

وأضاف: «سيسهم (الثريا 4-NGS) في تحقيق النمو السريع في أعمال (الياه سات) الحالية والجديدة، كما سيعزز موقع المجموعة الريادي عالمياً في قطاع الاتصالات الفضائية».

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