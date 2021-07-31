182.4 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي بالنصف الأول

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت مجموعة البنك العربي، أرباحا صافية بعد الضرائب والمخصصات بلغت 182.4 مليون دولار أميركي للفترة المنتهية في 30 يونيو 2021 مقارنة مع 152.1 مليون دولار في الفترة المقابلة للعام 2020 وبنسبه نمو بلغت 20%.

كما حافظ البنك على قاعدة رأسمالية متينة حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 10.3 مليار دولار أمريكي في نهاية النصف الأول من العام 2021.

وقامت مجموعة البنك العربي في نهاية الربع الأول من العام 2021 بدمج القوائم المالية الموحدة لبنك عُمان العربي بعد انتهائه مؤخراً من عملية الاستحواذ على بنك العز وهو بنك اسلامي متكامل معززاً بذلك من تواجده في سلطنة عُمان، وارتفعت أصول المجموعة كما في 30 يونيو 2021 لتصل الى 63 مليار دولار، منها 8.2 مليار دولار تخص بنك عُمان العربي، مقارنة مع 51.6 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو بلغت 22%.

كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 28% لتصل الى 46 مليار دولار أمريكي منها 7 مليار دولار تخص بنك عُمان العربي مقارنة مع 35.9 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق.

في حين ارتفعت التسهيلات الائتمانية لتصل الى 33.8 مليار دولار كما في 30 يونيو 2021 منها 7.2 مليار دولار، تخص بنك عُمان العربي، مقارنة مع 26.7 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو بلغت 27%.

وفي تعليقه على النتائج، قال صبيح المصري، رئيس مجلس الإدارة، إن "النتائج المالية الإيجابية التي حققها البنك في النصف الأول من العام الحالي تظهر القوة الكامنة لتنوع نموذج أعمال البنك، ونهج البنك الحصيف في إدارة كافة المتغيرات والمخاطر وتحقيق مستوى ربحية أفضل في ظل جائحة كورونا".

من جهته، أكد نعمه صباغ، المدير العام التنفيذي للبنك العربي، أن جائحة كورونا قد اختبرت البنوك بطرق لم نعهدها من قبل، إلا أن نتائج البنك العربي خلال النصف الأول من العام 2021 تؤكد قدرة البنك على العمل بشكل استراتيجي وفق نهج إدارة مخاطر فعّال في مواجهة التحدّيات.

وأضاف صباغ أن صافي الارباح التشغيلية للبنك قد بلغ 579.8 مليون دولار وبنمو 6% عن نفس الفترة من العام السابق، وحافظ البنك على رأس مال قوي حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.7 % كما في يونيو 2021، بالإضافة الى احتفاظه بنسب سيولة مريحة حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 73.5%. ونوه بأن البنك قام ببناء المخصصات وفقاً لنموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة المستخدم بالبنك والتي تعكس التوقعات الائتمانية والاقتصادية المستقبلية، حيث فاقت نسبة تغطية القروض غير العاملة 100%.

وخلال الجلسة التي عقدها مجلس الإدارة بتاريخ 2021/7/29، وافق المجلس بالإجماع على تعيين محمود ملحس عضواً في مجلس إدارة البنك كما تم انتخابه نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

وخلال جلسة مجلس الإدارة أعلم نعمة صباغ المدير العام التنفيذي، المجلس برغبته في التقاعد بنهاية العام الحالي بعد مسيرة حافلة من العطاء والإنجازات امتدت سبعة وأربعون عاماً على صعيد القطاع المصرفي محلياً وإقليمياً وعالمياً، حيث شغل في آخر اثني عشر عاماً منها منصب المدير العام التنفيذي للبنك العربي.

وكانت توصية نعمة صباغ إلى مجلس الإدارة بتعيين رندة الصادق لتولي منصب المدير العام التنفيذي خلفاً له عند تقاعده حيث تشغل منصب نائب المدير العام التنفيذي منذ العام 2010 وقد لاقت هذه التوصية ترحيباً من مجلس الإدارة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news