«أمازون» تحذف أكثر من 200 مليون تقييم زائف في 2020

المصدر: ميونيخ ■ د.ب.أ

ذكرت شركة التكنولوجيا الأميركية «أمازون»، أنها حذفت أكثر من 200 مليون تقييم زائف للمنتجات من مواقعها من مختلف أنحاء العالم في العام الماضي في إطار جهود لمنع ورصد الاحتيال والتلاعب.

وقالت «أمازون» إنها تتخذ أيضاً إجراء قانونياً ضد الشركات التي تروج لتقييمات كاذبة أو وهمية. ومنذ 2018 أقامت «أمازون» 30 دعوى قضائية ضد شركات في ألمانيا وحدها. وأفادت بأنه جرى حذف تقييمات كاذبة في 2020 أكثر مما تم في السنوات القليلة الماضية. وأكدت الشركة، ومقرها سياتل، أنها تنفق الآن 700 مليون دولار سنوياً عالمياً على الموظفين والبرامج المخصصة لرصد هذا النوع من النشاط ومنعه. يشار إلى أن عملاق التكنولوجيا، ليست الشركة الوحيدة التي تتخذ إجراءات صارمة بحق التقييمات الزائفة، فالمواقع الإلكترونية المتخصصة في حجز السفريات كان لديها مشكلات مع التقييمات الكاذبة للفنادق، غير أن الدعاوى المدنية ضد الوكالات التي نشرت تقييمات كاذبة يمكن أن تكون صعبة نظراً لأنها غالباً ما تعمل من الخارج.

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