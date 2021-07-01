"إتش آند إم" السويدية تعود لتحقيق أرباح خلال الربع الثاني

المصدر: ستوكهولم - د ب ا

أعلنت شركة هينيز وموريتز " اتش اند ام" السويدية للملابس اليوم الخميس ارتفاع أرباحها خلال الربع الثاني بعد حساب الضرائب إلى 77ر2 مليار كرون سويدي( 314 مليون دولار)، مقارنة بتكبدها خسائر بقيمة 99ر4 مليارن كرون العام الماضي.

وقد ارتفع صافي المبيعات إلى 51ر46 مليار كرون مقارنة بـ 66ر28 مليار كرون العام الماضي.

يشار إلى أنه في بداية الربع الثاني كان هناك نحو 1300 متجر مغلقا بصورة مؤقتة، وفي نهاية الربع مازال هناك نحو 140 متجر مغلقا.

ومازالت المبيعات متضررة بسبب انخفاض الاقبال على الشراء نتيجة للقيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا وإغلاق بعض الفروع.

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