مصطلح في العناوين.. «تجريد العملة»

المصدر: ■ إعداد: سامح عوض الله

تعرف «تجريد العملة»، بأنها عملية تجريد وحدة العملة الوطنية من وضعها كعملة قانونية، تحدث كلما كان هناك تغيير في العملة الوطنية، حيث يتم سحب الأشكال الحالية للنقود من التداول وإيقافها، واستبدالها بأوراق نقدية أو عملات معدنية جديدة.

وفي بعض الأحيان، يستبدل بلد ما، العملة القديمة بالكامل بعملة جديدة لتحقيق الاستقرار في قيمة العملة أو لمكافحة التضخم، إذ ألغت بعض الدول تداول العملات من أجل تسهيل التجارة أو تشكيل اتحادات العملات، مثل ما حدث عندما بدأت دول الاتحاد الأوروبي رسمياً استخدام اليورو كعملاتها اليومية في عام 2002، حيث تم إلغاء العملات الوطنية القديمة، مثل المارك الألماني، والفرنك الفرنسي والليرة الإيطالية.

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