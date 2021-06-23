شركة تتيح لموظفيها احتساب أجورهم وفقاً لموقعهم عند العمل عن بعد

المصدر: سان فرانسيسكو - أ ف ب

كشفت شركة "غوغل" العالمية، عن منصة تتيح لموظفيها احتساب قيمة الأجور والامتيازات التي يحصلون عليها في مقابل العمل عن بُعد، مع إمكان تحديد التغييرات في هذه الأرقام في حال الانتقال إلى مدينة أخرى ذات كلفة معيشة أدنى أو أعلى.

وقال ناطق باسم "غوغل"، إن "عددا متزايدا من الموظفين باتوا يدرسون خياراتهم على صعيد أماكن العيش وطريقة العمل" منذ اعتماد نظام العمل الهجين (في المكتب ومن بُعد).

وستُظهر أداة موقع العمل الجديدة للعاملين طريقة تبدل أجورهم تبعا لموقعهم، نظراً لأن الأجر يعتمد على تكاليف المعيشة في أماكن العمل ويُضبط وفقاً لأسواق العمل المحلية.

وتتوقع "غوغل" التي توظف 140 ألف شخص حول العالم، بحسب نموذج العمل لمرحلة ما بعد الوباء، أن يعمل 60% من موظفيها في المكاتب بضعة أيام فقط في الأسبوع، فيما سينتقل 20% من موظفيها إلى مواقع مكتبية جديدة.

وأشار الناطق باسم المجموعة العملاقة إلى أن من المتوقع أن يعمل الـ20% الباقون من موظفي "غوغل" من المنزل.

وتحدث الرئيس التنفيذي لمجموعة "غوغل"، سوندار بيتشاي، عن الحاجة إلى المرونة في ما يتعلق بالعمل من بُعد والتغييرات في موقع العمل، في ظل إعادة شركات التكنولوجيا فتح مواقع عمل كانت قد هجرتها خلال الجائحة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news