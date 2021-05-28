النفط يلامس 70 دولاراً بدعم من توقعات زيادة الطلب وبيانات إيجابية

المصدر: لندن ■ رويترز

صعدت أسعار النفط، أمس، وظل «خام برنت» متماسكاً قرب مستوى 70 دولاراً للبرميل، إذ طغت بيانات اقتصادية أميركية إيجابية وتوقعات بانتعاش للطلب العالمي، على مخاوف حيال زيادة الإمدادات من إيران عند رفع العقوبات.

وصعد «برنت» 24 سنتاً بما يعادل 0.4% إلى 69.7 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام «غرب تكساس الوسيط» الأميركي 35 سنتاً أو 0.5% إلى 67.2 دولاراً للبرميل. فيما يتوقع المحللون أن يرتفع الطلب العالمي على النفط إلى ما يقرب من 100 مليون برميل يومياً في الربع الثالث من العام، بدعم موسم السفر الصيفي في أوروبا والولايات المتحدة، وذلك بعد برامج التطعيم الواسعة النطاق باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقال المحلل لدى «كومرتس بنك»، أويجن فاينبرج: «بدعم البيانات الاقتصادية الجيدة والإقبال على المخاطرة من جانب المستثمرين في الأسواق المالية، يتجه (برنت) من جديد إلى مستوى 70 دولاراً للبرميل، المهم نفسياً».

وأضاف: «المخاوف بشأن الطلب بسبب الجائحة، تنحسر بفعل التفاؤل في ضوء العودة السريعة للمستهلكين».

ويتجه «برنت» و«غرب تكساس» الوسيط، لتسجيل مكاسب أسبوعية 4% و5% على الترتيب.

وقدمت بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد ومستهلك للنفط في العالم، الدعم أيضاً، إذ انخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أدنى مستوى منذ منتصف مارس 2020، وهو ما جاء أفضل من التوقعات.

غير أن المكاسب حدّت منها الاستثناءات المتعلقة بعودة النفط الإيراني إلى الأسواق.

وقال محللون من «إيه.إن.زد»، في مذكرة: «الطلب على البنزين يتجاوز حالياً مستويات 2019 في بعض المناطق».

وضغط ارتفاع وتيرة حالات الإصابة بفيروس كورونا في آسيا، على الأسعار، فقد تجاوز عدد الإصابات في منطقة جنوب آسيا 30 مليوناً أمس، وفقاً لإحصاء أجرته «رويترز»، وذلك بقيادة الهند التي تعصف بها موجة ثانية من «كوفيد-19»، وعجز في اللقاحات بمختلف أنحاء المنطقة.

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