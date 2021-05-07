سيمنس ترفع توقعاتها لنتائجها السنوية أثناء اعلان نتائج الربع الثاني

المصدر: ميونخ - د ب أ

رفعت شركة سيمنس الألمانية اليوم، توقعاتها للمرة الثانية بشأن نتائجها خلال العام الجاري، وذلك أثناء إعلان نتائجها للربع الثاني، بفضل قوة الأداء في قطاعات السيارات والآلات ووحدات البرمجيات.

وارتفعت أرباح سيمنس بواقع 0.7 مليار يورو لتصل إلى 2.4 مليار يورو (2.9 مليار دولار) خلال الربع السنوي من يناير حتى مارس الماضي.

وذكرت "سيمنس" أنه في ضوء هذه النتائج، رفعت الشركة توقعاتها بالنسبة للعام المالي 2021، وتتوقع الآن زيادة نسبة نمو العائدات في سائر قطاعاتها من 9 % إلى 11 % على أساس مقارن.

وأشارت الشركة إلى أن صافي أرباحها سيتراوح بين 5.7 مليارات و6.2 مليارات يورو، مقابل توقعات بتحقيق أرباح صافية بقيمة تتراوح ما بين 5 مليار 5.5 مليارات يورو وفق تقديرات سابقة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، رولاند بوش، الذي تولى مسؤوليتها خلال الربع الثاني: "يسعدني أننا حققنا نتائج ممتازة في جميع وحداتنا، ونحقق أرباحا متزايدة بالرغم من استمرار حالة الغموض".

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