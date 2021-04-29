تراجع أسعار الذهب

المصدر: واشنطن - د ب أ

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب تراجعا جديدا خلال تعاملات اليوم الأربعاء بعد إعلان مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.

وفي نفس الوقت، تراجع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى خلال تعاملات اليوم بعد أن كان ارتفع في بداية التعاملات، ولكنه عاد وانخفض في أعقاب إعلان قرار مجلس الاحتياط الاتحادي.

وتراجع المؤشر بنسبة 14ر0% إلى 78ر90 نقطة.

وتراجع سعر الذهب اليوم بمقدار 90ر4 دولار أي بنسبة 3ر0% تقريبا إلى 90ر1773 دولار للأوقية تسليم يونيو المقبل.

وتراجع سعر الفضة بمقدار 325ر0 دولار إلى 085ر26 دولار للأوقية تسليم أيار/مايو المقبل، وارتفع سعر النحاس بمقدار 0120ر0 دولار إلى 4975ر4 دولار للرطل تسليم مايو المقبل.

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