تراجع طفيف لأسعار الذهب

المصدر: واشنطن - د ب أ

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب تراجعا طفيفا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في ظل ترقب المتعاملين لقرارات لجنة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي المقرر صدورها اليوم الأربعاء.

ودفع الارتفاع الطفيف للدولار، أسعار الذهب إلى التراجع. وتراجع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى خلال تعاملات اليوم إلى 81ر90 نقطة بعد أن كان قد ارتفع في بداية التعاملات إلى 07ر91 نقطة ليغلق عند مستوى 90ر90 نقطة في نهاية التعاملات بارتفاع نسبته 1ر0% عن مستواه أمس.

وتراجع سعر المعدن الأصفر اليوم بمقدار 50ر1 دولار أي بنسبة 1ر0% تقريبا إلى 80ر1778 دولار للأوقية تسليم يونيو المقبل.

وتراجع سعر الفضة بمقدار 201ر0 دولار إلى 410ر26 دولار للأوقية تسليم مايو المقبل، وارتفع سعر النحاس بمقدار 0470ر0 دولار إلى 4880ر4 دولار للرطل تسليم مايو المقبل.

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