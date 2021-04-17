ارتفاع مبيعات السيارات الأوروبية بنسبة 63% الشهر الماضي

المصدر: فرانكفورت - د.ب.أ

ارتفعت مبيعات السيارات الأوروبية في شهر مارس الماضي بنسبة 63%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتعوض البداية الضعيفة في مطلع العام الجاري، في الوقت الذي لاتزال قيود مكافحة جائحة كورونا تلقي بظلالها على الأسواق الرئيسة.

وذكرت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، أمس، أن مبيعات السيارات الجديدة ارتفعت في مارس بنسبة 63%، مضيفة أن هذه الزيادة عوضت تراجع المبيعات في بداية العام، لتصل نسبة النمو في المبيعات خلال الربع الأول من العام إلى 0.9%.

وأفادت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، بأن مبيعات السيارات الشهر الماضي جاءت أفضل نسبياً من حجم المبيعات في فترة ما قبل جائحة كورونا، حيث تم بيع 1.39 مليون سيارة جديدة في مارس الماضي، وهو أعلى معدل مبيعات منذ يونيو 2019.

وقوبلت هذه البيانات بترحيب قطاع السيارات في أوروبا، لاسيما في ضوء تأخر انتعاش هذا القطاع في أوروبا مقارنة بالولايات المتحدة والصين.

وكان اهتمام شركات تصنيع السيارات تحول أخيراً من التركيز على حجم الطلب إلى مشكلة نقص الإمدادات، في ظل تضرر عمليات الإنتاج في شركات مثل «فولكس فاجن» و«رينو» من مشكلة عدم توافر الرقائق الإلكترونية اللازمة في صناعة السيارات.

ونقلت «بلومبيرغ» عن الرئيس التنفيذي لشركة «فولكس فاجن»، هربرت ديس، قوله أمس في معرض «هانوفر ميسه»، إن «الوضع الحرج لإمدادات العديد من شرائح أشباه الموصلات على مستوى العالم له تأثير في الوقت الحالي على هذه الزيادة في حجم المبيعات».

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