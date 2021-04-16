ارتفاع ثقة المستهلكين في أمريكا بأقل من التوقعات

المصدر: واشنطن - د ب أ

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الجمعة ارتفاع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال أبريل الحالي بأقل من توقعات المحللين.

وارتفع مؤشر جامعة ميشيجان لقياس ثقة المستهلك وفقا للقراءة الأولية إلى 5ر86 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 9ر84 نقطة خلال مارس، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى 6ر89 نقطة.

ورغم الارتفاع الأقل من التوقعات مازال المؤشر عند أعلى مستوياته منذ سجل 1ر89 نقطة في مارس 2020.

جاء ارتفاع المؤشر الرئيسي لثقة المستهلكين مع تحسن المؤشر الفرعي لقياس تقييم المستهلكين للأوضاع الراهن إلى 2ر97 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 93 نقطة خلال الشهر الماضي.

في الوقت نفسه استقر المؤشر الفرعي لتوقعات المستهلكين عند مستوى 7ر79 نقطة خلال الشهر الحالي دون تغيير.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news