وراء الاقتصاد.. «إنديد»: التوظيف يجب أن يكون بـ «كبسة زر»

المصدر: إعداد:سامح عوض الله

نشرت منصة البحث عن وظائف عبر الإنترنت (إنديد) نحو خمسة ملايين إعلان عن وظائف في الولايات المتحدة في الوقت الحالي.

ويرى الرئيس التنفيذي للشركة، التي تملك أكبر مواقع التوظيف في العالم، كريس هيامز، أن «الحصول على وظيفة يجب أن يكون سهلاً مثل كبسة زر».

وبحسب تصريحات لهيامز، أدلى بها إلى صحيفة «وول ستريت جورنال»، فإن هناك المزيد من الأسباب التي تجعل الباحثين عن عمل يشعرون بالتفاؤل الآن، إذ يقول هيامز: «هناك بالفعل عدد من الوظائف الجديدة المنشورة على موقع (إنديد) حالياً أكثر مما كانت عليه قبل الجائحة».

لكنه يؤكد أن التحدي الكبير هو صعوبة العثور عليها، ويضيف: «بالنسبة للكثير من الناس، هناك قطاعات كاملة مغلقة، لذلك يتعين عليهم اللجوء إلى فرص جديدة».

ويعتبر الرئيس التنفيذي لـ«إنديد»، البالغ من العمر 53 عاماً، خبيراً في صناعة التكنولوجيا، حيث يراقب عن كثب التغيير الهائل في سوق العمل.

وأشار إلى أنه تم تسريح ملايين الأشخاص أو إبعادهم عن العمل خلال العام الماضي، لكنه أكد في الوقت نفسه أن الشركات التي تقدم خدمات رقمية وأساسية واصلت عمليات التوظيف، وأجرت مقابلات عمل افتراضية.

وأوضح موقع «إنديد» أن عملية التوظيف تراجعت بنسبة 40% تقريباً في الربيع الماضي، غير أن وزارة العمل الأميركية أشارت أخيراً إلى أن أرباب العمل في البلاد أضافوا 916 ألف وظيفة معدلة موسمياً في مارس الماضي، وهو أفضل مكسب منذ أغسطس 2020.

وتحت قيادة هيامز، سارعت «إنديد» للتكيف مع مشهد الوظائف الجديدة، حيث قدمت نظاماً أساسياً افتراضياً يدير عملية التوظيف لأصحاب العمل ابتداء من نشر الإعلان عن الوظيفة إلى إعداد مقابلات الفيديو.

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