ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في مارس للشهر الـ 10 على التوالي

المصدر: إعداد:سامح عوض الله

أفادت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، أمس، بأن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر الـ10 على التوالي في مارس، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو 2014، بقيادة قفزات لأسعار الزيوت النباتية واللحوم ومنتجات الألبان.

وبلغ متوسط مؤشر «فاو» لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيّرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 118.5 نقطة الشهر الماضي، مقارنة بقراءة معدلة قليلاً عند 116.1 نقطة في فبراير.

وأوضحت «فاو»، في بيان نشرته «رويترز»، أن محاصيل الحبوب العالمية لاتزال في طريقها نحو تسجيل مستوى سنوي قياسي، مضيفة أن المؤشرات الأولية تفيد بزيادة جديدة في الإنتاج العام الجاري.

ورفعت «فاو» توقعاتها لموسم الحبوب في عام 2020 إلى 2.765 مليار طن من تقدير سابق عند 2.761 مليار طن، ما يشير إلى زيادة 2% على أساس سنوي.

- «فاو» رفعت توقعاتها لموسم الحبوب في 2020 إلى 2.765 مليار طن.

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