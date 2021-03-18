الذهب ينزل عن أعلى مستوى في أسبوعين

المصدر: عواصم - رويترز

تراجع الذهب 1% اليوم، لينزل عن أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، إذ قوض صعود عوائد سندات الخزانة الأميركية وارتفاع الدولار الإقبال على المعدن الذي يُعتبر ملاذا آمنا.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1728.51 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1139 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ أول مارس عند 1755.25 دولار.

غير أن العقود الأميركية الآجلة للذهب زادت 0.2% إلى 1739.90 دولار للأوقية.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 1.74% للمرة الأولى منذ يناير 2020، في حين تقدم الدولار 0.3% أمام عملات منافسة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 2.4% إلى 2631.09 دولار للأوقية، ليواصل ارتفاعه لأعلى مستوى منذ الثاني من مارس العام الماضي.

ونزلت الفضة 0.7% إلى 26.15 دولار للأوقية، فيما تراجع البلاتين 0.5% إلى 1207.47 دولار.

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