الذهب يتخلى عن مكاسبه لهذا السبب

المصدر: عواصم - رويترز

محت أسعار الذهب مكاسبها المبكرة اليوم، حيث تلقت الآمال في تعاف اقتصادي أسرع دعما من بيانات الإنتاج الصناعي الصيني التي جاءت أفضل من التوقعات، كما استمر الضغط على المعدن نتيجة ارتفاع عائدات السندات الأميركية.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في السوق الفورية عند 1724.68 دولار للأوقية بحلول الساعة 0644 بتوقيت غرينتش، بعد أن زاد في وقت سابق 0.4%.

كما زادت عقود الذهب الآجلة في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1722.50 دولار.

وارتفع الدولار الأميركي بدعم زيادة عائدات سندات الخزانة الأميركية لذروة ما يزيد على عام مع استمرار التفاؤل حيال الاقتصاد الأميركي بعد التوقيع على حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار.

كما أن بيانات النمو المشجعة حدت من جاذبية المعدن الذي يعد ملاذا آمنا، فقد أظهرت بيانات الإنتاج الصناعي في الصين تسارع النمو في شهري يناير وفبراير متجاوزا التوقعات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.1% إلى 25.89 دولار.

وهبط البلادبوم 0.9% إلى 2351.28 دولار، فيما تراجع البلاتين 0.2% إلى 1202.62 دولار.

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