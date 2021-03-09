النفط يرتفع إلى 69 دولارا مع تجدد الاهتمام بشح المعروض

المصدر: لندن - رويترز

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء صوب 69 دولارا مع تركيز المستثمرين على احتمال شح الإمدادات بعد تمديد أوبك قيود الإنتاج وسط آمال متزايدة بتعافي الطلب.

كانت الأسعار ارتفعت لأعلى مستوى منذ بدء الجائحة أمس الاثنين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 51 سنتا بما يعادل 0.8 بالمئة إلى 68.75 دولار للبرميل، بعد هبوطها في وقت سابق من الجلسة إلى 67.61 دولار للبرميل. وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 34 سنتا إلى 65.39 دولار للبرميل.

وقال تاماس فارجا من بي.في.إم "اعتُبرت الانخفاصات في الآونة الأخيرة فرصا للشراء.. اجتماع أوبك+ الأسبوع الماضي يضمن أن يتجه ميزان النفط العالمي نحو سوق أكثر شحا في المستقبل المنظور".

كان برنت ارتفع يوم الاثنين إلى 71.38 دولار وهو أعلى مستوى منذ الثامن من يناير 2020، بينما سجل الخام الأمريكي 67.98 دولار وهو الأعلى منذ أكتوبر 2018.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news