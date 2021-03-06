«وول مارت» تتعهد باستثمار 350 مليار دولار في «منتجات أميركية»

المصدر: بنتونفيل (أركنساس) - د.ب.أ

أعلنت سلسلة متاجر التجزئة الأميركية العملاقة «وول مارت» عن خطط لاستثمار نحو 350 مليار دولار، خلال العقد المقبل في منتجات يتم تصنيعها أو زراعتها أو تجميعها في الولايات المتحدة.

وقالت الشركة في بيان أمس، إن التقديرات تشير إلى أن هذا الاستثمار سيوفر أكثر من 750 ألف فرصة عمل، فضلاً عن تفادي ما يقدر بنحو 100 مليون طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عن طريق توفير منتجات أقرب إلى العملاء.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، جون فرنر: «تتجه شركات كثيرة إلى القيام بعمليات التصنيع داخل الولايات المتحدة، والنتيجة هي توفير مزيد من الوظائف للأميركيين».

وأضاف أن «القيام بعمليات التصنيع داخل أميركا، أمر يهم موردينا ورجال الأعمال والبيئة. إنه يهم عملاءنا، الذين ذكر أكثر من 85% منهم أنهم يرغبون في حمل منتجات مصنوعة أو مجمعة في الولايات المتحدة، والأهم من ذلك هي الوظائف التي سيوفرها هذا الاستثمار للمجتمعات الأميركية». وتابع أن هذا الاستثمار سيشمل تقديم دعم للشركات الصغيرة، وتنويع مصادر التوريد والبيع داخل أميركا.

ونوه فرنر بأن «وول مارت» ستركز في هذا الاستثمار على ست فئات ذات أولوية تضم المواد البلاستيكية والمنسوجات والأجهزة الكهربائية الصغيرة، فضلاً عن تصنيع المواد الغذائية والمستلزمات الصيدلانية والطبية.

وفي عام 2013، تعهدت «وول مارت» باستثمار 250 مليار دولار في المنتجات التي يتم تصنيعها أو زراعتها أو تجميعها داخل الولايات المتحدة بحلول عام 2023.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news