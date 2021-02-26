«أوفيد» يقدم قرضاً بقيمة 50 مليون دولار إلى تنزانيا

المصدر: فيينا - وام

وقع صندوق الأوبك للتنمية الدولية «أوفيد» قرضاً بقيمة 50 مليون دولار مع حكومة تنزانيا، لتمويل «مشروع تنزانيا الرابع للحد من الفقر».

وقال «أوفيد»، في بيان، إن «المشروع يركز على تشييد مشاريع البنية التحتية الريفية لتعزيز الفرص الاقتصادية وتحسين وصول أكثر من 900 ألف شخص إلى الخدمات الاجتماعية».

وقال مدير عام «أوفيد»، الدكتور عبدالحميد الخليفة: «لدينا شراكة قوية مع تنزانيا ونتطلع إلى رؤية المزيد من التقدم في مؤشرات التنمية الرئيسة»، موضحاً أن «أوفيد» التزم بمساعدة تنزانيا في مشاريع الحد من الفقر وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لسنوات عديدة.

وأفاد البيان بأن القرض سيساعد المجتمعات الريفية على بناء القدرات وتعزيز الأمن الغذائي وزيادة دخل الأسرة، وتحسين الوصول إلى المرافق الاجتماعية.

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