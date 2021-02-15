النفط يبلغ ذروة 13 شهراً

المصدر: طوكيو - رويترز

ارتفعت أسعار النفط اليوم، إلى أعلى مستوياتها في نحو 13 شهرا، حيث حفز تصاعد التوتر في الشرق الأوسط عمليات شراء جديدة، بينما تلقى الخام الدعم من آمال بأن تحفيز أميركي وتخفيف إجراءات العزل العام سيغذيان الطلب على الوقود.

وصعد خام برنت 1.02 دولار أو ما يعادل 1.6% إلى 63.45 دولار للبرميل، بعد أن بلغ أعلى مستوى خلال الجلسة عند 63.76 دولار وهو الأعلى منذ 22 يناير 2020.

وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.28 دولار أو ما يعادل 2.2% إلى 60.75 دولار للبرميل. ولامست 60.95 دولار وهو أعلى مستوياتها منذ الثامن من يناير في وقت سابق من الجلسة.

وكسبت أسعار النفط نحو 5% الأسبوع الماضي.

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