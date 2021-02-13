تشريع أسترالي يلزم «غوغل» و«فيس بوك» بدفع مقابل للمحتوى الإخباري

المصدر: كانبيرا - رويترز

قال مسؤول كبير في الحكومة الأسترالية، أمس، إن الحكومة ستطرح الأسبوع المقبل تشريعاً مهماً، يلزم شركتَيْ «غوغل» و«فيس بوك» المملوكتين لألفابيت بدفع مبالغ للناشرين ومحطات الإذاعة والتلفزيون مقابل المحتوى.

والتشريع، الذي تقول «غوغل» إنه سيكون «غير قابل للتنفيذ»، سيجعل أستراليا الدولة الأولى التي تطلب من «غوغل» و«فيس بوك» دفع ثمن المحتوى الإخباري.

ويحظى التشريع بمتابعة واسعة في مختلف دول العالم.

وقالت الشركتان الأميركيتان إنهما حاولتا إقناع أستراليا بتخفيف التشريع، إذ أجرى كبار المسؤولين التنفيذيين من الشركتين محادثات مع رئيس الوزراء سكوت موريسون.

وأطلقت «غوغل»، الأسبوع الماضي، منصة في أستراليا تقدم أخباراً دفعت الشركة مقابل الحصول عليها، وأبرمت صفقات تتعلق بالمحتوى مع الناشرين، في محاولة لإظهار أن التشريع المقترح غير ضروري.

وكانت شركة «غوغل» قد هددت بوقف محرك البحث الخاص بها في أستراليا، إذا شرعت الحكومة في تطبيق القانون.

وأفادت العضو المنتدب لعمليات «غوغل» في أستراليا، ميل سيلفا، بأن القانون غير عملي، وأن الشركة غير قادرة على مواجهة المخاطر المالية. وأضافت أن «ترك السوق الأسترالية هو الخيار العقلاني الوحيد».

والقانون يجبر شركات التكنولوجيا على الدفع للمنصات الإخبارية مقابل محتواها، أو مواجهة غرامات تصل إلى 10 ملايين دولار أسترالي (7.7 ملايين دولار أميركي).

ومن المقرر أن يشمل هذا القانون في البداية: «نيوزفيد»، و«فيس بوك»، ومحرك البحث «غوغل».

التشريع سيجعل أستراليا الدولة الأولى التي تطلب من «غوغل» و«فيس بوك» دفع ثمن المحتوى الإخباري.

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