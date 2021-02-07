80% من سيارات «بورشه» كهربائية بحلول عام 2030

المصدر: برلين ــ د.ب.أ

أعلن الرئيس التنفيذي لـ«شركة بورشه الألمانية للسيارات»، أوليفر بلومه، اعتزام الشركة زيادة نسبة السيارات الكهربائية في منتجاتها على نحو ملحوظ خلال العقد الجاري.

وفي مقابلة مع صحيفة «بيلد آم زونتاج» الألمانية الصادرة اليوم، قال بلومه: «بحلول نهاية العقد الجاري، ستسير أكثر من 80% من سياراتنا الرياضية بطاقة كهربائية، سواء كانت طاقة هجين، أو كهربائية خالصة».



وأضاف أن من المنتظر أن تصل نسبة السيارات الكهربائية بين منتجات الشركة إلى 50% بحلول عام 2025، لافتاً إلى أن «بورشه» تعتزم استثمار 15 مليار يورو في التنقل الكهربائي في الأعوام الـ15 المقبلة.

وأوضح بلومه أن الشركة ستبقي على إنتاج سيارات تسير بوقود اصطناعي فقط من الموديل الأسطوري «911».



يذكر أن مبيعات «بورشه» المملوكة لـ«مجموعة فولكس فاغن» وصلت في العام الماضي إلى 272 ألف سيارة. وقال بلومه إنه كان من الممكن أن يصل هذا العدد إلى 300 ألف سيارة، لو لم تقع أزمة «كورونا».

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