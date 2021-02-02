أسعار النفط تبلغ ذروة 12 شهرا

المصدر: لندن - رويترز

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 2% اليوم الثلاثاء، مسجلة أعلى مستوياتها فيما يقارب 12 شهرا بعدما أظهر كبار منتجي الخام أنهم يكبحون الإمدادات بما ينسجم تقريبا مع تعهداتهم.

وكان خام برنت مرتفعا 2.6 بالمئة عند 57.83 دولارا للبرميل، مواصلا مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ومسجلا أعلى مستوياته منذ أواخر فبراير من العام الماضي.

وزاد الخام الأمريكي 2.7 بالمئة إلى 55.03 دولار للبرميل. كان كلا العقدين ارتفع أكثر من 2 % في الجلسة السابقة إلى مستويات غير مسبوقة منذ أوائل مارس.

وأظهر مسح أجرته رويترز ارتفاع إنتاج أوبك من الخام للشهر السابع على التوالي في يناير لكن الزيادة جاءت أقل من المتوقع.

من المقرر أيضا تنفيذ تخفيضات طوعية قدرها مليون برميل يوميا من السعودية، أكبر منتج في أوبك، من بداية فبراير وحتى نهاية مارس.

وقال بنك الاستثمار "يو.بي.إس": "مع سعي أوبك وحلفائها (أوبك+) للإبقاء على إنتاج النفط العالمي دون الطلب، نتوقع استمرار تراجع المخزونات البترولية".

وتوقع البنك أن يصل سعر خام برنت إلى 63 دولارا للبرميل بحلول النصف الثاني من العام و65 دولارا بحلول الربع الأول من 2022.

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