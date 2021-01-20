الذهب يربح في ظل ضعف الدولار

المصدر: عواصم - رويترز

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، إذ تراجع الدولار بعد أن أكدت المرشحة لمنصب وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، على الحاجة لتحفيز كبير لمساعدة الاقتصاد على التعافي من أزمة فيروس "كورونا"، مما عزز الإقبال على المعدن الأصفر كأداة للتحوط.

وربح الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1850.66 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0604 بتوقيت غرينتش. وأضافت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1850 دولارا.

وحثت يلين في جلسة تأكيد ترشحيها أمس، صانعي السياسات على إقرار إنفاق كبير على المساعدات للتخفيف من تداعيات جائحة "كورونا"، مضيفة أن الفوائد ستفوق تكاليف عبء دين أكبر.

وتراجع الدولار أكثر عن أعلى مستوى في أربعة أسابيع الذي بلغه في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بينما انخفضت معظم عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد أن دعت يلين إلى إلغاء تخفيضات ضريبية كبيرة للشركات استحدثت في 2017.

ويقلص انخفاض العوائد كلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدرا عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.8% 25.40 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 1.1% إلى 1095.13 دولار وربح البلاديوم 0.6% إلى 2367.29 دولار.

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