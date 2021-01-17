مبيعات قياسية لألعاب الفيديو في الولايات المتحدة خلال 2020

المصدر: نيويورك - أ.ف.ب

بلغت مبيعات ألعاب الفيديو في الولايات المتحدة مستوى قياسياً في 2020، وصل إلى 56.9 مليار دولار، وفق تقرير لشركة «إن بي دي غروب»، الجمعة، يؤكد الأداء الإيجابي في القطاع بدفع من تدابير الحجر المنزلي.

وارتفعت الإيرادات الإجمالية للشركات العاملة في القطاع بنسبة 27%، ما يوازي 12 مليار دولار إضافي، مقارنة مع عام 2019. وكان ديسمبر الماضي الأكثر درّاً للأرباح في تاريخ ألعاب الفيديو بالولايات المتحدة، مع إيرادات تراكمية بلغت 7.7 مليارات دولار، في ارتفاع بنسبة 25% أو 1.5 مليار دولار، مقارنة مع ديسمبر 2019. تأتي الأكثرية الساحقة من المبيعات من المضامين المتصلة بألعاب الفيديو، سواء تلك المبيعة بصورة غير افتراضية، أو بالنسق القابل للتحميل، أو عن طريق اشتراكات أو خدمات مختلفة أو نفقات على ألعاب الفيديو. ودرّت لعبة «كال أوف ديوتي»، المتاحة عبر «بلاي ستيشن» و«إكس بوكس» وأجهزة الكمبيوتر، أكبر الإيرادات في 2020، وحققت «كولد وور»، و«مودرن ويلفير» أعلى الإيرادات بالدولار.

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