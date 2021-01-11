«الطائرات المائية».. أحدث خدمات الهند للسياحة الدينية

المصدر: نيودلهي ــ د.ب.أ

توقعت صحيفة «تايمز أوف إنديا»، أن يصبح السفر عبر خدمات «الطائرات المائية» في الهند، ممكناً في وقت قريب جداً، في حال سارت الأمور كما هو مخطط لها.

ووفقاً للصحيفة، فإن من المرجح أن تتضمن خدمات «الطائرات المائية» القيام برحلات من ضفة نهر «يامونا» إلى مدينة «أيوديا» في ولاية «أوتار براديش» شمالي الهند، أو القيام برحلات لأغراض السياحة الدينية من «مومباي» إلى مدينة «شيردي» الواقعة في ولاية «ماهاراشترا» غربي البلاد.

وبحسب أحدث التقارير الإخبارية، فقد أطلقت شركة «ساجارمالا للتنمية» التابعة لوزارة الملاحة والممرات المائية الهندية، «دعوة» لتقديم عطاءات لخدمات «الطائرات المائية»، وذلك على مسارات الطائرات المائية: (من دلهي إلى أيوديا وتهري وأوتاراخاند وشانديجار)، و(من سورات إلى دواركا وماندفي وكاندلا)، و(من مومباي إلى شيردي ولونافالا وجانباتيبول)، و(من داخل أرخبيلات أندامان ونيكوبار ولاكشادويب).

وأفادت تقارير بأن من المرجح أن يتم تشغيل الطرق ضمن خدمة الطائرات المائية تحت إدارة شركة «ساجارمالا للتنمية»، في إطار خطة مدعومة من الحكومة.

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